Два школьника из Невинномысска получили путёвки в «Орленок»

В Невинномысске состоялось заседание комиссии по распределению путевок во Всероссийский детский центр «Орленок». Были распределены две путевки в смену «Служу Отечеству». Она посвящена 55-летию военно-патриотической игры «Орленок» и направлена на военно-патриотическое воспитание молодежи, повышение интереса к военной службе. Участники смены – ученики 9-10 классов, имеющие специальную физическую подготовку и навыки подготовки строевой, обладающие знаниями по истории Великой Отечественной войны и своего края.

Как рассказали в администрации Невиннномысска, комиссия определила ребят, которые в профильной смене «Орленка» представят Невинномысск и Ставрополье – это ученики средних школ №№ 11 и 15 Александр Телелюев и Татьяна Креч соответственно. Александр – обладатель наград городского конкурса технического творчества, пропагандист здорового образа жизни, обладатель I места IV конференции «Кавказский диалог», президент школьного самоуправления, участник фестиваля Российского движения школьников-2016.

Татьяна – активист юнармейского движения, успешно занимается гандболом, бегом и армейским рукопашным боем. Она – призер краевых соревнований по метанию гранаты и обладатель диплома I степени в теоретической подготовкеVIII Всероссийской спартакиады по военно-спортивному многоборью «Призывники России-2015». Девушка также являлась участником военно-полевых сборов «Стрижамент», была призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ и фотоконкурса научно-практической конференции «Кавказский диалог».

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20170217/dva_shkolnika_iz_nevinnomysska_poluchili_putevki_v_orlenok_100690.html