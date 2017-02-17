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17 февраля 2017 г.

День студенческих отрядов отмечают в Ставропольском крае

Сегодня молодежь отмечает День российских студенческих отрядов. По этому случаю в Ставропольском государственном аграрном университете прошло торжественное собранием «Мы точно знаем, ТрудКрут!», где участники (в том числе представители краевой власти) подвели итоги работы, обозначили перспективы развития движения, наградили лучших представителей разных поколений. Также на территории вуза открылась выставка достижений студенческих отрядов.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170217/den_studencheskikh_otryadov_otmechayut_v_stavropolskom_krae_100710.html
Фотография к статье День студенческих отрядов отмечают в Ставропольском крае
В Ставропольском крае отмечают День студенческих отрядов
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День студенческих отрядов отмечают в Ставропольском крае
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