Браконьеры в Кировском районе охотились на фазанов

В Кировском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю. Член охотобщества при патрулировании природоохранной зоны заметил автомашину, передвигавшуюся ночью с выключенными фарами. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили, что двое граждан незаконно охотятся, а в багажнике их машины уже лежат шесть тушек фазанов. Браконьеры задержаны, им грозит до двух лет лишения свободы.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170217/brakonery_v_kirovskom_rayone_okhotilis_na_fazanov_100705.html