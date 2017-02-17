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17 февраля 2017 г.

Более 200 волонтеров Ставрополья приехали на слет в Кисловодск

Краевой слет волонтеров собрал больше 200 человек в кисловодскской музыкальной школе им. Рахманинова.

В качестве почетного гостя Ольга Амельченкова, председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», упомянула об активности и ответственности тех волонтеров, благодяря которым Ставрополье лидирует среди добровольцев в других регионах страны. Так собой может гордиться Краевой центр молодежных проектов, получивший диплом V Всероссийской акции «Добровольцы – детям» в номинации «Завтра начинается сегодня». С ним в рамках сотрудничества подписало договор движение «Волонтёры Медики».

В Ставропольском крае сегодня посвящают себя благому делу более 30 тысяч человек по разным формам волонтерства – инклюзивное (люди с ограниченными возможностями сами помогают нуждающимся), экологическое, патриотическое, благотворительное, патриотическое, пропагандирование ЗОЖ. Выступают за выделение еще одного направления добровольчества – правоохранительного.

П. ГРИН
http://www.stapravda.ru/20170217/bolee_200_volonterov_stavropolya_priekhali_na_slet_v_kislovodsk_100689.html
Фотография к статье Более 200 волонтеров Ставрополья приехали на слет в Кисловодск
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Фото:пресс-служба губернатора СК
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