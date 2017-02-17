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17 февраля 2017 г.

Администрация Ставрополя подарила юному таланту Елисею Мысину фортепиано

Осенью прошлого года о юном пианисте Елисее Мысине узнала вся страна. Воспитанник Детской музыкальной школы № 1 из Ставрополя стал финалистом Всероссийского конкурса талантов «Синяя птица». Его заметили ведущие музыканты России. Денис Мацуев пригласил юного коллегу в свою летнюю школу в Суздале. Елисей участвовал в новогоднем шоу телеканала «Россия 1».

Юного музыканта пригласили также на праздничное заседание администрации Ставрополя, где он поразил всех присутствующих своим артистизмом. Глава Ставрополя А. Джатдоев пообещал исполнить новогодние мечты Елисея. И вот на днях юный пианист получил в подарок от главы фортепиано фирмы Petrof (Чехия) и новенький концертный костюм. Сейчас музыкант отправился в Ижевск на ХХ фестиваль «Молодые таланты на родине П.И. Чайковского», где он выступит в театре оперы и балета имени великого русского композитора вместе с музыкантами из разных городов России, Северной Кореи, Белоруссии и Китая.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20170217/administratsiya_stavropolya_podarila_yunomu_talantu_eliseyu_mysi_100686.html
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