А вы знаете, что 17 февраля отмечается День спонтанного проявления доброты?

Этот праздник пришелся по душе жителям многих континентов. Ежегодно благотворительные организации проводят акции, в которых могут принять участие все желающие. Да и каждый из нас может совершить доброе дело: например, организовать сбор мягких игрушек для малышей из детского дома, а можно просто заглянуть в гости к соседям со свежеиспеченным пирогом.

А.КАЛИНИНА

http://www.stapravda.ru/20170217/17_fevralya__den_spontannogo_proyavleniya_dobroty_100665.html