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Добро – дело наших рук
17 февраля 2017 г.
День доброты / «Ставропольская правда» от 17 февраля 2017 г.

17 февраля – День спонтанного проявления доброты

17 февраля – День спонтанного проявления доброты

А вы знаете, что 17 февраля отмечается День спонтанного проявления доброты?

Этот праздник пришелся по душе жителям многих континентов. Ежегодно благотворительные организации проводят акции, в которых могут принять участие все желающие. Да и каждый из нас может совершить доброе дело: например, организовать сбор мягких игрушек для малышей из детского дома, а можно просто заглянуть в гости к соседям со свежеиспеченным пирогом.

А.КАЛИНИНА
http://www.stapravda.ru/20170217/17_fevralya__den_spontannogo_proyavleniya_dobroty_100665.html
Фотография к статье 17 февраля – День спонтанного проявления доброты
17 февраля – День спонтанного проявления доброты
17 февраля – День спонтанного проявления доброты
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17 февраля – День спонтанного проявления доброты
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