Водитель иномарки в Ставрополе врезался в дерево и погиб

16 февраля в Ставрополе, врезавшись в дерево в Ставрополе, погиб водитель. ЧП произошло в 3 часа 30 минут, когда водитель автомобиля «Хендай Акцент», двигаясь по улице Карла Маркса со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением, наехал на бордюрный камень, потом вылетел с проезжей части и врезался в дерево, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель иномарки, 39-летний ставропольчанин, умер сразу. Двое пассажиров – 46-летняя женщина и 25-летний молодой человек — доставлены в больницу.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170216/voditel_inomarki_v_stavropole_vrezalsya_v_derevo_i_pogib_100646.html