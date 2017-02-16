Виртуальный жених выманил у жительницы Невинномысска более 130 тысяч рублей

Жительница Невинномысска в одной из соцсетей познакомилась с мужчиной. В ходе виртуального общения потенциальный жених, под явно надуманным предлогом, попросил в долг денег. Тут же последовал крупный перевод от богатой «невесты». Кавалер еще несколько раз просил у дамы крупные суммы и не получал отказа в займах.

Только когда сумма перечисленных средств превысила 130 тысяч рублей, женщина опомнилась и обратилась в полицию, так как возвращать деньги гражданин не собирался. Сотрудники уголовного розыска нашли мошенника, он заключен под стражу. Ловкачом оказался 35-летний житель города химиков, ранее судимый за неуплату алиментов, кражу и мошенничество. В отношении него, как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, возбуждено уголовное дело. Фигуранту дела «светит» до пяти лет лишения свободы.

http://www.stapravda.ru/20170216/virtualnyy_zhenikh_vymanil_u_zhitelnitsy_nevinnomysska_bolee_130_100633.html