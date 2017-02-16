В Кочубеевском районе на дорогу вышли сотрудники ГАИ, общественники и молодежь

В Кочубеевском районе сотрудники отдела ГИБДД, представители общественного совета при районном отделе полиции, специалисты Центра молодежной поддержки «Пегас» и журналисты провели акцию «Безопасный переход». Она состоялась в рамках Всероссийской социальной кампании «Сложности перехода» и профилактических мероприятий «Дни детской дорожной безопасности».

Особое внимание участники мероприятия уделили пешеходным переходам. Рядом с «зебрами» пешеходам провели профилактические беседы. Отдельно госавтоинспекторы пояснили пешим участникам движения, как избежать попадания в различные дорожные «ловушки».

А еще все желающие могли проверить свое знание ПДД, ответив на вопросы специальной дорожной викторины. Также кочубеевцам вручили пропагандистские листовки и памятки. Не обошли в этот день и тему использования пешеходами световозвращающих элементов.

http://www.stapravda.ru/20170216/v_kochubeevskom_rayone_na_dorogu_vyshli_sotrudniki_gai_obschestv_100611.html