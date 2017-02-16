В Изобильненском районе открыли движение

Проезд транспорта на автодороге «Сенгилеевское-Новотроицкое» осуществляется в штатном режиме, сообщают в Госавтоинспекции края.

По-прежнему ограничено движение для всех видов транспорта в Александровском районе. В частности, перекрыт участок дороги с 1 по 43 километр на трассе «Александровское – Гольфицкое». На месте работает снегоуборочная техника.

Меры безопасности введены из-за неблагоприятных погодных условий – непрекращающийся снегопад, образовавшаяся наледь и снежные накаты на проезжей части.

http://www.stapravda.ru/20170216/v_izobilnenskom_rayone_otkryli_dvizhenie_100645.html