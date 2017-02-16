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16 февраля 2017 г.

В Изобильненском районе открыли движение

Проезд транспорта на автодороге «Сенгилеевское-Новотроицкое» осуществляется в штатном режиме, сообщают в Госавтоинспекции края.

По-прежнему ограничено движение для всех видов транспорта в Александровском районе. В частности, перекрыт участок дороги с 1 по 43 километр на трассе «Александровское – Гольфицкое». На месте работает снегоуборочная техника.

Меры безопасности введены из-за неблагоприятных погодных условий – непрекращающийся снегопад, образовавшаяся наледь и снежные накаты на проезжей части.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170216/v_izobilnenskom_rayone_otkryli_dvizhenie_100645.html
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