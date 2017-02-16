В Ипатовском районе женщина случайно задушила месячного сына

Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней жительницы села Кевсалы Ипатовского района, подозреваемой в причинении смерти по неосторожности, рассказали в краевом управлении СКР. Ночью 12 февраля женщина легла на кровать вместе с сыном, 10 января 2017 года рождения и уснула. Во сне она случайно навалилась на малыша. Ребенок задохнулся.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170216/v_ipatovskom_rayone_zhenschina_sluchayno_zadushila_mesyachnogo_s_100647.html