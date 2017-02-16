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16 февраля 2017 г.

Ставропольский филиал Россельхозбанка выступил стратегическим партнером Южного зернового форума

Россельхозбанк

Ставропольский региональный филиал АО «Россельхозбанк» выступил стратегическим партнером Южного зернового форума, организованного Российской Гильдией пекарей и кондитеров совместно с Южной Гильдией пекарей, кондитеров, индустрии гостеприимства при поддержке Правительства Ставропольского края, Московского офиса UNEP, Российского представительства Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

В форуме приняли участие более сотни руководителей ведущих агрохолдингов и сельскохозяйственных организаций, предприятий по переработке и хранению зерна Юга России, а также эксперты отрасли. Участники обсудили вопросы, касающиеся состояния рынка зерна и зернопродуктов и проблем экспорта, а также эффективность мер господдержки зернового сектора, перспективы развития внутренних и внешних рынков сбыта, переработки.

«Проведение подобных мероприятий способствует созданию единой информационной среды между всеми заинтересованными структурами, что позволяет выработать необходимую совместную стратегию для повышения эффективности предприятий малых форм хозяйствования в крае», – прокомментировала заместитель директора Ставропольского филиала Россельхозбанка Елена Гончаренко.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20170216/stavropolskiy_filial_rosselkhozbanka_vystupil_strategicheskim_pa_100627.html
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