Ставрополье привезло золотые медали с «Продэкспо-2017»

В минэкономразвития края подвели итоги участия ставропольской делегации во главе с зампредседателя ПСК — министром экономического развития Андреем Мургой в Международной выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2017», которая прошла в Москве. Свою продукцию представили более 20 предприятий региона. В рамках выставки был презентован инвестиционный потенциал регионального агропромышленного комплекса и обсуждены перспективы создания новых отраслевых производств с крупными отечественными и зарубежными инвесторами. Проведено более 15 международных встреч с представителями крупнейших мировых компаний: «Дубаи Консалтинг» из Объединенных Арабских Эмиратов, «Sabor a Malaga» из Испании, а также с делегациями из Великобритании, Азербайджана, Греции, Венгрии, Бразилии, Болгарии, сообщил в минэкономразвития. В результате достигнуто соглашение о строительстве Болгарией собственных предприятий на территории Ставрополья, которые будут работать на региональном сырье. К тому же осенью этого года запланирован визит делегации нашего региона в эту страну. По итогам встречи с чрезвычайным и полномочным Послом Греции в РФ Андреасом Фриганасом принято решение об открытии визового центра данного государства в крае. Также организована встреча с представителями посольства Венгрии в РФ и обсужден визит венгерских бизнесменов на Ставрополье для более глубокого изучения инвестиционного климата региона. На встречах международные партнеры высказали мнение, что антироссийские санкции – откровенно вредное явление, причем, прежде всего, для мировой экономики, прокомментировал результаты выставки Андрей Мурга. В то же время российский сельхозпроизводитель, напротив, только укрепил свои позиции на внутреннем рынке. Одним из центральных событий «Продэкспо» стала Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства. Золотую медаль получила компания «Петровские Нивы». В числе призеров также ИП Удовиченко – бренд «Ставропольские деликатесы», дипломом «Продэкспо-2017» отмечено и ОАО «Сыродел» Ипатовского района. Высшие награды еще одного конкурса – «Лучший продукт-2017» завоевала продукция компании «Аква-Вайт» – минеральная вода. За пять дней работы заключено несколько договоров с дистрибьюторами разных регионов страны. Кроме того, достигнуты договоренности о поставках продукции в Германию.

http://www.stapravda.ru/20170216/stavropole_privezlo_zolotye_medali_s_prodekspo2017_100661.html