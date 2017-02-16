Школьники Ставрополья соревнуются на олимпиаде по ОБЖ

Школьники-победители муниципальных этапов Всероссийской олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности, а также призеры регионального этапа олимпиады 2015/2016 учебного года съехались в Северо-Кавказский Федеральный Университет. В состязаниях приняли участие 122 учащихся из разных уголков Ставрополья. Их напутствовал хозяин площадки – директор Института строительства, транспорта и машиностроения федерального вуза Андрей Брацихин. Он, кстати, рассказал ребятам, что в ИСТиМ обучаются три «олимпийских» победителя прежних лет, и что каждый из них теперь получает гранты президента РФ.

Состязания шли в двух возрастных категориях: 9 и 10-11 классы. Каждой группе предстояло пройти испытания теоретического и практического тура. В том числе – тесты и ситуационные задачи по оказанию первой помощи, поведения в ЧС природного, социального и техногенного характера. Для 10-11 классов были подготовлены дополнительные задания по основам воинской службы и воинской обязанности. Школьники показали также умение ориентироваться на местности, оказывать первую медицинскую помощь, проводить реанимационные мероприятия, проходить зоны химического заражения. Старшая возрастная группа выполняла задание на выбор: поражение условного противника или оказание первой медицинской помощи пострадавшему с артериальным кровотечением.

Как впоследствии отметили члены жюри, те ученики, которые выбирали стрельбу по мишеням, справлялись с заданием быстро и метко, а вот остановить артериальное кровотечение, к сожалению, удавалось не всем. Зато большинство участников без труда преодолевали «опасную зону», проводили ремонт общевойскового защитного комплекта и т. д. проходили зону химического заражения с использованием неисправного противогаза в зараженной атмосфере.

Впечатлениями поделился ученик кадетской школы им. генерала Ермолова Андрей Переверзев, участвующий в олимпиаде третий год подряд:

– Этот предмет учит правильному поведению в экстремальных ситуациях, которые могут случиться в любой момент на улице, дома, в общественных местах, на производстве. И мало знать, как правильно поступить, нужно не растеряться и уметь применить эти знания. Лично мне навыки основ безопасности жизнедеятельности пригодятся и в будущей профессиональной сфере, поскольку я планирую в этом году поступать в военный вуз.

Пока школьники выполняли задания олимпиады, учителя ОБЖ, сопровождавшие детей, приняли участие в научно-методическом семинаре «Непрерывное образование в области безопасности жизнедеятельности». Все они отметили высокий уровень организации олимпиады, а кое-кто уже взял на заметку для себя возможность обучения в магистратуре СКФУ.

Победителями регионального этапа олимпиады среди 10-11 классов стали учащиеся СОШ № 5 г. Пятигорска Наринэ Авакян, Елена Мирошникова, Анна Кудрявцева и Владислав Холопченко, а также учащиеся школ Шпаковского района Оксана Харьковская и Светлана Чернова. Еще 27 участников по числу набранных баллов стали призерами олимпиады.

Среди девятиклассников наилучшие результаты показали Татьяна Касьянова из СОШ № 9 Шпаковского района, Анастасия Воронцова из СОШ №5 г. Пятигорска и Алиса Кравцова из СОШ №5 Грачевского района. Двенадцать девятиклассников стали призерами.

http://www.stapravda.ru/20170216/shkolniki_stavropolya_sorevnuyutsya_na_olimpiade_po_obzh_100634.html