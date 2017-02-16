Серия мероприятий, посвященных Году экологии, проходит в Александровском районе

2017 год в России объявлен Годом экологии, но есть ещё одно его название – Год особо охраняемых природных территорий (оба названия закреплены в указах президента РФ). Год особо охраняемых территории приурочен к 100-летию заповедной системы России.

В связи со всеми этими особенностями в Александровском районе для читателей библиотек была проведена серия мероприятий экологической направленности. В Центральной районной библиотеке, например, оформлена фотовыставка «Природный заказник Александровский», здесь представлены интересные факты и увлекательная информация об этой заповедной территории, пейзажи заказника, познавательные материалы о животных и птицах, литература из фонда библиотеки. А в Александровской центральной детской библиотеке прошел видео – круиз «Любить, ценить и охранять!». Ребята совершили путешествие по Тебердинскому заповеднику, познакомились с Государственным природным заказником «Александровским», приняли участие в экологической видео-игре «Корзина загадок» и посетили книжную выставку «Добро пожаловать в Природоград».

В библиотеке села Калиновского экологический час назывался «Хранители природы – заповедники». В библиотеке села Саблинкого учащиеся приняли участие в виртуальном путешествии «Заповедников прекрасный мир». Прошли мероприятия и в других библиотеках.

http://www.stapravda.ru/20170216/seriya_meropriyatiy_posvyaschennykh_godu_ekologii_prokhodit_v_al_100608.html