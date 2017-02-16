Добро – дело наших рук
Возможна ли экологическая катастрофа в Ставрополе?
16 февраля 2017 г.

Серия мероприятий, посвященных Году экологии, проходит в Александровском районе

2017 год в России объявлен Годом экологии, но есть ещё одно его название – Год особо охраняемых природных территорий (оба названия закреплены в указах президента РФ). Год особо охраняемых территории приурочен к 100-летию заповедной системы России.

В связи со всеми этими особенностями в Александровском районе для читателей библиотек была проведена серия мероприятий экологической направленности. В Центральной районной библиотеке, например, оформлена фотовыставка «Природный заказник Александровский», здесь представлены интересные факты и увлекательная информация об этой заповедной территории, пейзажи заказника, познавательные материалы о животных и птицах, литература из фонда библиотеки. А в Александровской центральной детской библиотеке прошел видео – круиз «Любить, ценить и охранять!». Ребята совершили путешествие по Тебердинскому заповеднику, познакомились с Государственным природным заказником «Александровским», приняли участие в экологической видео-игре «Корзина загадок» и посетили книжную выставку «Добро пожаловать в Природоград».

В библиотеке села Калиновского экологический час назывался «Хранители природы – заповедники». В библиотеке села Саблинкого учащиеся приняли участие в виртуальном путешествии «Заповедников прекрасный мир». Прошли мероприятия и в других библиотеках.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170216/seriya_meropriyatiy_posvyaschennykh_godu_ekologii_prokhodit_v_al_100608.html
Фотография к статье Серия мероприятий, посвященных Году экологии, проходит в Александровском районе
Мероприятие, посвященное Году экологии
Мероприятие, посвященное Году экологии
Фото:архив администрации Александровского района
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Александровский район
Серия мероприятий, посвященных Году экологии, проходит в Александровском районе
30-летие совета ветеранов отметили в Александровском районе
Тракторные сеялки на 1,2 млн рублей украли в Александровском районе
В Александровском районе прошла научная конференция для для младших школьников
Форум молодых педагогов прошел в Александровском районе
Экология
О качестве воздуха, ставропольских свалках и экологической ответственности
В Железноводске начали раздельный сбор коммунальных отходов
Экологическую фотовыставку собрали со всего Ставрополья
Почти 5 тысяч нарушений природоохранного законодательства выявлено на Ставрополье
В Ессентуках подвели итоги работы Департамента Росприроднадзора по СКФО за 2016 год
Библиотеки
Акция «Дарите книги с любовью» шагает по Ставрополью – присоединяйтесь!
Ставрополь присоединился к всероссийской акции «Дарите книги с любовью»
Ставропольские писатели презентовали свои книги, вышедшие в 2016 году
Книги ставропольских писателей презентуют в библиотеке им. М. Ю. Лермонтова
В Лермонтовке провели вечер памяти Героя Советского Союза маршала В. И. Петрова

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!