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16 февраля 2017 г.

Россельхозбанк на Ставрополье выдал первый льготный кредит по новой программе

Россельхозбанк

Ставропольский региональный филиал АО «Россельхозбанк» начал предоставлять финансирование в рамках нового механизма льготного кредитования.

Льготное кредитование в регионе уже получила компания ООО СПК «Мелиоратор».

В настоящее время Банк обеспечивает максимально оперативный прием заявок от аграриев, формирование реестров потенциальных заемщиков и согласование проектов с Минсельхозом России. В целом по новому механизму Россельхозбанком заключено кредитных договоров на общую сумму 6,3 млрд рублей. Для этих предприятий теперь отсутствует необходимость извлекать значительные средства из оборота и проходить длительные процедуры получения субсидии.

Запущенный в 2017 году новый механизм кредитования аграриев позволяет существенно упростить процесс и повысить эффективность государственной поддержки.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20170216/rosselkhozbank_na_stavropole_vydal_pervyy_lgotnyy_kredit_po_novo_100652.html
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