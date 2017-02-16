ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и АО «Газпром газораспределение Ставрополь» возглавил новый генеральный директор

Генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и АО «Газпром газораспределение Ставрополь» назначен Игорь Травинов.

Новый руководитель представлен коллективам компаний и приступил к исполнению служебных обязанностей.

Травинов Игорь Владимирович родился 7 января 1972 года. В 1994 году окончил Ставропольскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Механизация сельского хозяйства», в 2000 – по специальности «Финансы и кредит». Кандидат социологических наук.

Игорь Травинов с 1995 по 1998 годы работал в коммерческих фирмах Ставропольского края. В газовой отрасли – с 1998 года:

1998-1999 – инженер отдела маркетинга и взаиморасчетов РАО «Газпром» «Межрегионгаз» Ставропольский филиал,

1999-2008 – заместитель начальника отдела маркетинга, директор филиала в г. Невинномысске, директор филиала в г. Ставрополе ООО «Ставропольрегионгаз»,

2008-2013 – исполнительный директор ОАО «Ставропольгоргаз», по совместительству – директор филиала в г. Ставрополь ООО «Ставропольрегионгаз»,

2013-2014 – директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в г. Ставрополь,

2014-2015 – заместитель генерального директора по работе с социально-значимыми категориями потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», по совместительству – директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в г. Ставрополь,

2015-15.02.2017 – заместитель генерального директора по работе с социально-значимыми категориями потребителей, заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»,

2016-15.02.2017 – первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» (по совместительству).

Пресс-служба АО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»

http://www.stapravda.ru/20170216/ooo_gazprom_mezhregiongaz_stavropol_i_ao_gazprom_gazoraspredelen_100672.html