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16 февраля 2017 г.

На Ставрополье «всеядный» домушник ограбил 8 домов

Новоселицкий районный суд признал виновным жителя Георгиевского района Абрама Саруханяна в совершении восьми краж в домовладениях сел Новоселицкого, Китаевского, Журавского и Падинского. Крал все – от бытового электроинструмента и автомобильных колес до продуктов. Саруханян полностью признал свою вину и возместил потерпевшим материальный ущерб, что было учтено судом как смягчающие обстоятельства. Саруханяну назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год, с конфискацией автомашины, сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170216/na_stavropole_vseyadnyy_domushnik_ograbil_8_domov_100638.html
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