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16 февраля 2017 г.

На Ставрополье стартовал региональный этап конкурса «Лучший урок письма»

В рамках регионального этапа конкурса «Лучший урок письма» в учебных заведениях нашего края пройдут открытые уроки, в ходе которых ученики смогут предложить свое видение любой из двенадцати конкурсных номинаций.

Инициативе «Лучший урок письма» в нынешнем году исполнится уже пятнадцать лет, в течение которых она неизменно собирает десятки тысяч сочинений из всех уголков страны. Целями конкурса выступают поддержка русского языка и литературы, продолжение традиций эпистолярного жанра, выявление и поддержка талантливых детей.

На Ставрополье конкурс организован совместно Управлением Федеральной почтовой связи края – филиалом ФГУП «Почта России» и региональным министерством образования и молодежной политики. Открытые уроки в рамках конкурса пройдут во всех крупных муниципалитетах края. Однако поучаствовать в конкурсе ставропольским школьникам можно и самостоятельно – для этого достаточно написать сочинение на одну из заданных тем, а затем направить его либо в адрес Министерства образования и молодежной политики (355003, Ставрополь, ул.Ломоносова, д.3), либо в УФПС Ставропольского края – филиал ФГУП «Почта России» (355002, .Ставрополь, ул.Тельмана, д.84, корп.1, офис 38).

В обоих случаях на конверте следует сделать пометку «На конкурс «Лучший урок письма».

Сочинения принимаются до 5 апреля. Исключение составляет номинация «Вообрази, что ты советник нового Генерального секретаря ООН. Какую глобальную проблему ты помог бы ему решить в первую очередь? Какой бы совет ты дал, чтобы он справился с ее решением?». Работы по ней организаторы будут принимать до 15 марта.

С положением о конкурсе и правилами участия можно ознакомиться на официальном сайте Почты России: https://www.pochta.ru/

А. РУСАНОВ , По информации УФПС СК
http://www.stapravda.ru/20170216/na_stavropole_startoval_regionalnyy_etap_konkursa_luchshiy_urok__100673.html
Фотография к статье На Ставрополье стартовал региональный этап конкурса «Лучший урок письма»
Всероссийский конкурс «Лучший урок письма»
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