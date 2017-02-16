На Ставрополье на железнодорожном переезде под локомотив попала «Ока»
16 февраля в 15 часов 30 минут вблизи села Дербетовка Ипатовского района водитель автомашины «Ока» проехал на запрещающий сигнал симафора перед близко идущим локомотивом. По словам водителя локомотива, автомобиль он видел и сигналил ему, однако, водитель продолжил движение. В итоге локомотив протащил леговушку несколько метров. В состоянии комы и с тяжелыми травмами водитель – 20-летний житель села Винодельческого Ипатовского района – был доставлен в реанимационное отделение больницы. Стаж вождения у водителя – 7 месяцев.
Фото информация отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.