На Ставрополье на железнодорожном переезде под локомотив попала «Ока»

16 февраля в 15 часов 30 минут вблизи села Дербетовка Ипатовского района водитель автомашины «Ока» проехал на запрещающий сигнал симафора перед близко идущим локомотивом. По словам водителя локомотива, автомобиль он видел и сигналил ему, однако, водитель продолжил движение. В итоге локомотив протащил леговушку несколько метров. В состоянии комы и с тяжелыми травмами водитель – 20-летний житель села Винодельческого Ипатовского района – был доставлен в реанимационное отделение больницы. Стаж вождения у водителя – 7 месяцев.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170216/na_stavropole_na_zheleznodorozhnom_pereezde_pod_lokomotiv_popala_100682.html