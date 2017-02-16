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16 февраля 2017 г.

На Ставрополье на железнодорожном переезде под локомотив попала «Ока»

На Ставрополье на железнодорожном переезде под локомотив попала «Ока»

16 февраля в 15 часов 30 минут вблизи села Дербетовка Ипатовского района водитель автомашины «Ока» проехал на запрещающий сигнал симафора перед близко идущим локомотивом. По словам водителя локомотива, автомобиль он видел и сигналил ему, однако, водитель продолжил движение. В итоге локомотив протащил леговушку несколько метров. В состоянии комы и с тяжелыми травмами водитель – 20-летний житель села Винодельческого Ипатовского района – был доставлен в реанимационное отделение больницы. Стаж вождения у водителя  – 7 месяцев.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170216/na_stavropole_na_zheleznodorozhnom_pereezde_pod_lokomotiv_popala_100682.html
Фотография к статье На Ставрополье на железнодорожном переезде под локомотив попала «Ока»
На Ставрополье на железнодорожном переезде под локомотив попала «Ока»
На Ставрополье на железнодорожном переезде под локомотив попала «Ока»
Фото информация отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.
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