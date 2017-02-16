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16 февраля 2017 г.

На Комсомольском озере ставропольские водолазы тренировались подо льдом

В краевом центре на Комсомольском озере водолазы Ставропольского поисково-спасательного отряда провели тренировку. Все было максимально реалистично: прорубили майну, установили водолазный трап, совершили погружение.

Как рассказал начальник водолазного подразделения поисково-спасательного отряда Иван Володин, плановая тренировка проходила на глубине пяти метров, все участники справились с поставленными задачами. Важно было отработать навыки работы подо льдом (в том числе, условные сигналы), проверить оборудование.

– Зимние спуски более ответственны, потому что всплыть можно в определенном месте, а значит нужно быть максимально собранным, – поделился спасатель третьего класса поисково-спасательного отряда Дмитрий Пашков.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170216/na_komsomolskom_ozere_stavropolskie_vodolazy_trenirovalis_podo_l_100629.html
Фотография к статье На Комсомольском озере ставропольские водолазы тренировались подо льдом
Ставропольские водолазы тренируются на Комсомольском озере
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