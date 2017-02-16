На Комсомольском озере ставропольские водолазы тренировались подо льдом
В краевом центре на Комсомольском озере водолазы Ставропольского поисково-спасательного отряда провели тренировку. Все было максимально реалистично: прорубили майну, установили водолазный трап, совершили погружение.
Как рассказал начальник водолазного подразделения поисково-спасательного отряда Иван Володин, плановая тренировка проходила на глубине пяти метров, все участники справились с поставленными задачами. Важно было отработать навыки работы подо льдом (в том числе, условные сигналы), проверить оборудование.
– Зимние спуски более ответственны, потому что всплыть можно в определенном месте, а значит нужно быть максимально собранным, – поделился спасатель третьего класса поисково-спасательного отряда Дмитрий Пашков.