На Комсомольском озере ставропольские водолазы тренировались подо льдом

В краевом центре на Комсомольском озере водолазы Ставропольского поисково-спасательного отряда провели тренировку. Все было максимально реалистично: прорубили майну, установили водолазный трап, совершили погружение.

Как рассказал начальник водолазного подразделения поисково-спасательного отряда Иван Володин, плановая тренировка проходила на глубине пяти метров, все участники справились с поставленными задачами. Важно было отработать навыки работы подо льдом (в том числе, условные сигналы), проверить оборудование.

– Зимние спуски более ответственны, потому что всплыть можно в определенном месте, а значит нужно быть максимально собранным, – поделился спасатель третьего класса поисково-спасательного отряда Дмитрий Пашков.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170216/na_komsomolskom_ozere_stavropolskie_vodolazy_trenirovalis_podo_l_100629.html