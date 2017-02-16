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16 февраля 2017 г.

На автозаправках Ставрополья волонтеры проводят обучающие мастер-классы для водителей

Обучающие мастер-классы для водителей проходят на заправках края в рамках Всероссийской кампании «Сложности перехода», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Проводят их волонтеры. Участники мероприятия проверяют, как автолюбители знают тонкости законодательства и дарят им информационные листовки и световозвращающие элементы. Такие мастер-классы уже состоялись в Предгорном районе. Аналогичные занятия планируется провести во всех регионах Ставрополья.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170216/na_avtozapravkakh_stavropolya_volontery_provodyat_obuchayuschie__100604.html
Фотография к статье На автозаправках Ставрополья волонтеры проводят обучающие мастер-классы для водителей
Волонтеры дарят водителям информационные листовки и световозвращающие элементы
Волонтеры дарят водителям информационные листовки и световозвращающие элементы
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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