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16 февраля 2017 г.

Еще 40 автобусов получили ставропольские школы

Школьный автопарк Ставрополья пополнился 40 новыми автобусами. Губернатор Владимир Владимиров и председатель краевой Думы Геннадий Ягубов вручили ключи от машин директорам школ на церемонии, прошедшей 16 февраля в Ставрополе.

Новые авто были закуплены для края в рамках федеральной программы. Они будут обеспечивать перевозку на занятия сельских школьников в 20 районах края – Александровском, Андроповском, Арзгирском, Благодарненском, Буденновском, Георгиевском, Грачевском, Кировском, Кочубеевском, Красногвардейском, Курском, Левокумском, Нефтекумском, Новоселицком, Петровском, Предгорном, Советском, Степновском, Шпаковском районах и в Минераловодском городском округе.

– Сегодняшнее событие поможет закрыть потребности по обновлению школьного автопарка более чем на 10%. Без учета поддержки со стороны федерального центра и инвесторов, прежняя большая закупка автобусов для школ края осуществлялась в середине двухтысячных годов. Прошло уже свыше 10 лет, автобусы начинают требовать замены, и мы продолжим работать над тем, чтобы эту проблему решить, – прокомментировал Владимир Владимиров.

Отметим, что с начала прошлого года в партнерстве краевого Правительства с федеральным центром и инвесторами парк школьных автобусов на Ставрополье был обновлен на 120 машин – то есть, более чем на четверть. Еще пять машин были приобретены муниципалитетами. Автопополнение пришло на смену автобусам, которые прослужили 10 и более лет.

Для справки: В настоящее время на Ставрополье работают 467 школьных автобусов, они обеспечивают доставку на занятия примерно 11,5 тысяч школьников.

А. РУСАНОВ , по сообщению пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170216/esche_40_avtobusov_poluchili_stavropolskie_shkoly_100671.html
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Школьный автопарк Ставрополья пополнился 40 новыми автобусами.
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