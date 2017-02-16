Бюджет Ставрополья нарастит расходы за счёт федеральных средств

16 февраля на очередном заседании Думы СК под председательством Геннадия Ягубова в рамках традиционного «правительственного часа» выступил уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае Алексей Селюков.

К омбудсмену стекается немало боли и горя людского. Однако тенденцией последних лет, по словам А. Селюкова, стало снижение количества обращений. Но не всегда это свидетельство улучшения ситуации в той или иной сфере. Скорее, наоборот – знак неверия властям всех уровней: люди сомневаются в конечном успехе и не решаются идти по инстанциям. Например, жалоб по вопросам ЖКХ в профильное министерство за отчетный период по сравнению с предыдущим поступило меньше. Однако коренного изменения в отрасли, по оценке омбудсмена, не произошло. Многочисленные нарушения допускаются при производстве работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Жильцы одного из домов, к примеру, остались без крыши и денег, несмотря на то что выиграли суды с нерадивыми исполнителями работ.

Каждое десятое письмо касается нарушения права на справедливую оплату услуг ЖКХ. Инвалиду второй группы Л. Вескер дважды была начислена оплата за услуги по ремонту и содержанию жилья за один и тот же период двумя управляющими компаниями. Главные причины — непрозрачность формирования тарифов либо нарушение правил поставки энергоресурсов потребителям. И даже так называемая поверка приборов учета стала одним из неправомерных способов получения сверхприбыли управляющими компаниями и монополистами – поставщиками услуг.

В числе актуальных остаются беды обманутых дольщиков. Зачастую включение в список проблемных объектов никак не влияет на ситуацию. По улице Никольской в Ессентуках дом должны были сдать еще в июле 2010 года. Застройщик трижды привлекался к административной ответственности. Однако этих мер оказалось недостаточно, и срок выполнения договора вновь был перенесен.

Особую тревогу вызывают случаи применения насилия сотрудниками полиции, которые выбивают таким образом признательные показания. Кочубеевским районным судом рассмотрен случай применения полицейскими пытки током. Виновные получили сроки, но условные. И только после обжалования этого решения наказание было назначено реальное. Депутаты согласились с А. Селюковым, что закон должен быть суров и по отношению к оборотням в погонах, и по отношению к зарвавшимся чиновникам.

Нашлось место для хороших новостей. Как сообщила заместитель председателя правительства – министр финансов края Лариса Калинченко, с 1 июля произойдет долгожданная индексация социальных выплат в отношении 24 категорий граждан. Среди них ветераны труда, труженики тыла, репрессированные. Появилась также возможность увеличить академические стипендии студентам вузов краевого значения. Денег хватит также и на запланированное с 1 июля увеличение минимального размера оплаты труда до 7800 рублей.

Уточненный объем расходов краевого бюджета прирастет почти на 9,2 млрд рублей. Эти изменения стали реальностью благодаря привлечению в региональную казну средств федерального бюджета, а также за счет роста собственных доходов и использования остатков с прошлого года на счетах бюджетополучателей. Дополнительные деньги будут направлены прежде всего на увеличение социальных расходов. В частности, на повышение заработной платы бюджетникам в рамках реализации майских указов Президента РФ выделяется более 1 млрд рублей. На 27 процентов будет увеличена зарплата социальным работникам, на 20 процентов — работникам культуры, на 10 процентов — врачам и медработникам бюджетных учреждений здравоохранения, на 8 процентов — младшему медперсоналу.

Подрастут расходы на поддержку аграриев до 6,5 млрд рублей. Дополнительное финансовое вливание получит дорожный фонд края.

3 млрд рублей пойдет на сокращение госдолга. Это важно, потому что заданное законом соотношение объема доходов и размера долга позволит и в дальнейшем рассчитывать на федеральную поддержку.

В итоге доходная часть краевого бюджета составит 86,4 млрд рублей, расходная — 90,4 млрд с дефицитом в 4 млрд рублей.

Небольшая дискуссия завязалась при обсуждении законопроекта об ограничении продажи электронных сигарет. Запрет коснется только лиц, не достигших 18 лет. Увлечение вейпингом, по словам депутата Андрея Юндина, принимает угрожающие масштабы, поэтому в отсутствие федеральных ограничений необходимо ввести региональные. Есть, конечно, мнение ряда структур, что необходимо дождаться решения на федеральном уровне, но соответствующий законопроект попал под бесконечную череду согласований. Так что ожидание бессмысленно. Губернатор также поддержал это решение парламентариев.

Утратившим силу признан краевой закон по выпуску универсальных электронных карт. К его реализации уже приступили и даже потратили на это миллион бюджетных средств (краевая составляющая – лишь четверть суммы), когда выяснилось, что вопрос перестал был актуальным – федеральный законодатель передумал.

Наконец принят законопроект об изменении порядка оплаты перемещения и хранения транспорта на специализированные штрафстоянки. Теперь владелец имеет право сразу забрать свое авто. А на оплату выписанного ему штрафа и квитанции за «подневольное» хранение автомобиля дается от 10 до 35 дней.

Приросло Ставрополье еще одним городским округом. Наконец сломлено сопротивление муниципалитетов, до сих отстаивавших свою независимость, в Георгиевском районе. Дан старт реорганизации, которая может растянуться на полгода и больше, как показывает опыт «первенца» административной реформы — Минераловодского городского округа.

http://www.stapravda.ru/20170216/byudzhet_stavropolya_narastit_raskhody_za_schet_federalnykh_sred_100664.html