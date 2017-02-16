Ставропольские библиотеки собирают книги для сельских библиотек. Приурочена такая добрая инициатива к конкретной дате. Дело в том, что 14 февраля во всем мире проходил День дарения книг, а в России – акция «Дарите книги с любовью».

В день открытия акции, а она в крае продлится до 18 февраля, в библиотеки прибывали гости: писатели, журналисты, читатели, представители власти, благотворительных фондов, ветеранских организаций, школьники, студенты... Они с удовольствием делились литературой с собственных полок.

Сотрудники Ставропольской краевой универсальной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова акцию проводили на улице, чем привлекли большое внимание прохожих. На их призыв собрать хорошую литературу для библиотек глубинок откликнулись председатель комитета Думы Ставропольского края В. Муравьева, председатель избирательной комиссии края Е. Демьянов, председатель Ставропольской краевой федерации профсоюзов В. Брыкалов, председатель Общественного совета при краевом министерстве культуры В. Лычагин, ставропольский писатель Н. Блохин. Поддержать краевой марафон книгодарения пришли также преподаватели и студенты вузов.

В стенах библиотеки для молодежи имени В.Слядневой с утра и до пяти вечера работала «Площадка дарения книг» и фримаркет (для тех, кто хочет взять книгу). Присоединились к акции сотрудники «Ставропольской правды»: главный редактор Василий Балдицын передал библиотеке художественную литературу и три экземпляра книги «Мы будем жить долго...», которая рассказывает об истории ведущего издания Ставропольского края, а писатель и журналист Сергей Скрипаль подарил сборник рассказов «В море, на суше и выше», куда вошли и его труды.

Ярко акция дарения прошла и в Ставропольской краевой детской библиотеке им. А.Е.Екимцева. Здесь состоялась творческая встреча с детской поэтессой и журналистом Надеждой Нестеренко, на которую были приглашены учащиеся вторых классов. В завершение встречи Надежда Александровна оставила в дар библиотеке свои замечательные детские книжки. И Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского «потчевала» гостей интересной программой. 14 февраля открылись арт-площадки, где можно было прочитать вслух произведение, сфотографироваться с любимой книгой, подарить или обменять литературу.

Еще не поздно присоединиться к доброй инициативе! Акция продлится до 18 февраля. В первый день марафона стопки полезной литературы росли буквально на глазах. А значит, есть все шансы, что к концу акции их наберется несколько тысяч!

http://www.stapravda.ru/20170216/aktsiya_darite_knigi_s_lyubovyu_shagaet_po_stavropolyu__prisoedi_100630.html