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15 февраля 2017 г.

Жительница Невинномысска фиктивно зарегистрировала в своем жилище 11 иностранцев

Своеобразный криминальный «рекорд» установила 28-летняя жительница Невинномысска. На своей жилплощади она фиктивно поставила на миграционный учет сразу одиннадцать иностранных граждан. Подданные другого государства на самом деле и не собирались обитать в чужой квартире. А вот хозяйка, лишь на бумаге приютившая целую «футбольную команду», внакладе не осталась – она получила от иностранцев солидное денежное вознаграждение.

Теперь за содеянное гражданке предстоит ответить по закону. Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, в отношении предприимчивой женщины возбуждено уголовное дело. Его фигурантке грозит до трех лет лишения свободы.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170215/zhitelnitsa_nevinnomysska_fiktivno_zaregistrirovala_v_svoem_zhil_100579.html
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