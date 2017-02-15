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15 февраля 2017 г.

Житель Пятигорска незаконно взял кредит

В Пятигорский горсуд направлено уголовное дело в отношении местного жителя Константина Маруласова по факту незаконного получения кредита, рассказали в пресс-службе прокуратуры края. В мае 2012 года директор ООО «Крилот» Маруласов обратился в банк с заявкой о предоставлении кредита на развитие предприятия. В подтверждение платежеспособности он представил документы, содержащие заведомо ложные сведения о финансовом состоянии. Введенные в заблуждение банкиры дали положительное заключение, и на расчетный счет предприятия было перечислено более 5,9 миллиона рублей. Но деньги Маруласов не возвратил, а ежемесячные выплаты длительное время не производил.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170215/zhitel_pyatigorska_nezakonno_vzyal_kredit_100624.html
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