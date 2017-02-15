Земельный конфликт может стать причиной срыва строительства эстакады в Изобильном

Последние 30 лет Изобильный активно рос в южном направлении. Здесь появились десятки новых улиц. Как это часто случается, инфраструктура не поспевала за этим процессом. И по традиции все основные социальные объекты – школы, детские сады, административные офисы, учреждения здравоохранения и культуры – оказались сосредоточенными в центре.

Благодаря столь же бурному росту количества частных авто и маршруток, может быть, и это не стало бы большой бедой для обитателей южной окраины райцентра, где сейчас живет около половины городского населения. Если бы не железнодорожный переезд. В него сейчас упирается сразу несколько городских автодорог. В итоге образовалось «бутылочное горлышко», где застревают тысячи машин и стоят часами. Особенно большие пробки образуются летом и осенью, когда на эти дороги выезжают большегрузы с сельхозпродукцией, а на железную дорогу – составы с горючим, техникой, зерном, овощами, свеклой и сахаром. С годами переезд становился труднопреодолимым препятствием не только для тех, кто поселился в южной части, но и для всех предприятий района и города.

В мае прошлого года наконец-то появилась возможность кардинально решить эту проблему. Муниципальные власти заключили контракт на строительство путепровода через железнодорожную дорогу. Общая стоимость этого объекта – более 834 миллионов рублей. Львиная доля средств – 781 миллион – предоставлена из краевого бюджета. Вклад местного бюджета тоже солидный, около 53 миллионов. Причем работы начались без раскачки, и уже удалось освоить треть выделенных средств. Но теперь вот возникло неожиданное препятствие. Эстакада, сваи которой возвышаются на десяток метров над железнодорожными путями, уперлась в небольшой участок земли размером чуть более двух гектаров. Оказалось, что его хозяева – учредители ООО совхоз-завод «Кавказ» – не согласны с кадастровой стоимостью земли, через которую пройдет новая магистраль. И разница в оценках достаточно существенная. Согласно первоначальной смете этому предприятию предлагалось 9,3 миллиона рублей за выкуп земли. Но собственники участка на основе заключения нанятого ими эксперта объявили рыночную цену участка в 33,8 миллиона рублей! Поскольку «лишних» 24 миллионов в смете не предусмотрено, путепровод сейчас в буквальном смысле повис в воздухе. «Строительство объекта находится под угрозой срыва», – официально сообщила администрация Изобильного и пригласила журналистов помочь разобраться в этой проблеме.

Первое знакомство с возводимым объектом оставило очень приятное впечатление: работы здесь продолжаются даже несмотря на февральский мороз. Экскаваторы, бульдозеры, грузовики со стройматериалами и десятки строителей, что называется, в постоянном тонусе. Объект благодаря этому растет и вверх, и вширь. Уже видны очертания будущего путепровода и подъездных дорог к нему. Причем, как рассказал глава администрации Изобильного Н. Гридин, новая магистраль затронула интересы нескольких землевладельцев, среди которых местный сахарный завод и предприятие по производству комбикормов. Однако их руководители, понимая важность объекта, согласились уступить свои земли по первоначальной кадастровой стоимости. И при этом не торговались. В результате стройка со стороны южного въезда в районный центр продолжается по-настоящему ударными темпами. Барьер возник уже в городской черте, а конкретнее, на улице Бонивура. Там и расположен тот самый злосчастный участок.

Чтобы добраться до него от южной окраины, потребовалось примерно полчаса. Наша машина вначале колесила по улочкам частного сектора, потом остановилась недалеко от железнодорожного переезда, где удалось побеседовать с местными жителями. Судя по тому, насколько словоохотливыми они оказались, можно говорить, что проблема эта для горожан действительно давняя и всем изрядно надоевшая.

– С нас таксисты в полтора раза больше за проезд берут. Только услышат, что ехать надо за переезд, и сразу накручивают когда сотню рублей, когда пятьдесят, – рассказал В. Колтунов.

– На работу приходится выезжать на сорок минут раньше. Иначе опаздываем, потому что на переезде каждый день стоим в пробке. И «скорая помощь» из-за этого к нам опаздывает. А, не дай бог, МЧС или полиция опоздает – тогда вообще жертвы возможны, – делится проблемами местный житель А. Снопков.

Про постоянные пробки на этом переезде, почти как в Москве, про бесконечные ожидания и постоянные опоздания на работу говорили также водители и пассажиры маршрутных такси, которые, как и наша машина, ждали, когда пройдет очередной состав, в котором я насчитал более 30 вагонов. Начальник отдела муниципального хозяйства районной администрации В. Махринов солидарен с земляками и считает, что новый путепровод району и городу был нужен еще лет 20 назад, когда Изобильный серьезно расширил свои границы:

– Мы проводили специальный мониторинг транспортной ситуации возле переезда. И вот какие результаты: ежедневно шлагбаум закрывает здесь проезд автотранспорта примерно 17 раз. Количество машин, оказавшихся в пробках, превышает 1400 единиц. Всего же за сутки здесь проезжает от 19 до 20 тысяч автомобилей.

Следующая наша остановка на улице Бонивура. Именно здесь, по замыслу проектировщиков, новый путепровод должен вывести автотранспортные потоки через железнодорожные пути на городские магистрали. А вот и тот самый земельный участок, который стал барьером при строительстве нового объекта. При ближайшем рассмотрении земля эта оказалась обыкновенным пустырем, заросшим бурьяном вперемежку с молодыми деревьями.

Согласно официальной кадастровой стоимости, которой руководствовалась городская администрация, когда предлагала хозяевам ООО совхоз-завод «Кавказ» выкупить эту землю для муниципальных нужд, стоит этот участок недорого. Учредители предприятия, узнав о будущем строительстве, заказали собственную кадастровую оценку. В итоге стоимость выросла до 24,5 миллиона, а рыночная цена земли до 33,8 миллиона.

– Возможен ли компромисс, учитывая, что ваше предложение не укладывается в уже утвержденную смету? – этот вопрос я задал генеральному директору ООО совхоз-завод «Кавказ» А. Попову.

– Я еще два года назад подписал соглашение с администрацией, подтвердив, что мы вовсе не против этого строительства и готовы продать свою землю. Но вы нас тоже поймите, эту цифру, 33,8 миллиона, мы ведь не с потолка взяли. Была проведена официальная оценка, работал квалифицированный специалист, который несет полную ответственность за свои выводы. Так что уступать мы не намерены.

Еще мой собеседник уточнил, что учредители этого ООО живут в Москве, а он лишь исполнительный директор…

Ну и что тут скажешь? У хозяина, конечно, есть право требовать за собственность свою цену. Даже несмотря на то, что транспорт «Кавказа» тоже стоит в тех же пробках на переезде. И теоретически любой пустырь может в одночасье стать «золотым», если на нем отыщется нефть или иные полезные ископаемые. Впрочем, эпоха неожиданных геологических открытий давно закончилась. А земельные споры в нашей стране чаще всего происходят при возведении масштабных объектов. Самый громкий из последних – конфликт госкорпорации «Олимпстрой» с жителями Имеретинской долины в окрестностях славного города Сочи. Разрешился он при личном участии президента В. Путина вполне благополучно. Жители долины получили не только денежную компенсацию, но и благоустроенное жилье в этом курортном месте. К обоюдному удовлетворению завершилась аналогичная ситуация и при строительстве подъездных путей к Керченскому мосту.

Несколько раз возникали такие конфликты и в нашем крае. Как рассказали в министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта, разногласия с собственниками земли при сооружении объездной дороги под Новоалександровском удалось быстро погасить. И до суда дело не дошло не только благодаря денежной компенсации по кадастровой стоимости. Сами собственники сделали элементарные подсчеты: сколько денег они теряют, когда их транспорт застревает на городских улицах, какую выгоду получат после ввода новой магистрали. И все, после этого никаких барьеров! Сложнее ситуация в Ессентуках при проведении берегоукрепительных работ в русле реки Бугунты. Как только весть о стройке разнеслась по округе, у заброшенных земель вдоль русла этой речки отыскались хозяева, которые затеяли свои новостройки. Замысел проще простого – поиметь барыши и поторговаться с властями. В подобных ситуациях без суда редко обходится.

Уже очевидно, что таким же образом предстоит решать и проблему в Изобильном. Причем требуется срочное решение. Иначе стройка, на которую уже потрачено три сотни миллионов, остановится. Как стало известно, краевой Арбитражный суд уже принял иск администрации города и назначил судебную экспертизу, которую проведет экспертно-оценочный центр. Первое заседание назначено на 17 февраля. Редакция будет отслеживать ход этого процесса, а транспорт в Изобильном – по-прежнему стоять в пробках.

http://www.stapravda.ru/20170215/zemelnyy_konflikt_mozhet_stat_prichinoy_sryva_stroitelstva_estak_100583.html