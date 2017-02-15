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15 февраля 2017 г.

Выставка «Выполняя воинский долг» памяти воинов-афганцев открылась в Ставрополе

15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов в Ставропольском государственном музее-заповеднике открылась выставка «Выполняя воинский долг», посвященная ставропольцам – участникам войны в Афганистане.

Вниманию посетителей представлены фотоматериалы, военные карты, листовки, награды, образцы военного снаряжения, личные предметы «афганцев». Выставочные экспонаты собирали и сотрудники музея, и представители регионального военно-исторического общества, и руководитель военно-патриотического клуба «Русские витязи» Николай Жмайло, и, конечно же, ветераны и инвалиды той войны. Как сказала старший научный сотрудник музея-заповедника Галина Каменева: «В достаточно сжатые сроки удалось создать экспозицию. Безусловно, она была бы неполной, если бы сам музей не поделился архивами из своего фонда. Здесь можно видеть личные вещи Павла Буравцева, погибшего в ДРА 22 ноября 1985 года, Владимира Степарука, кавалера двух орденов Красной Звезды, Героя Советского Союза (посмертно), Владимира Ковалёва, летчика, совершившего подвиг 21 декабря 1987 года».

Открывая выставку, директор музея Николай Охонько подчеркнул, что сегодняшняя экспозиция в скором времени займет достойное место в зале Боевой славы Ставрополья, поскольку меняются времена, меняются взгляды на Афганскую войну, но всегда нужно помнить о тех, кто прошел достойно через испытания, и тех, кто не вернулся!

Активным участникам создания новой экспозиции были вручены награды «Боевого братства» и военно-исторического общества.

Сергей СКРИПАЛЬ
http://www.stapravda.ru/20170215/vystavka_vypolnyaya_voinskiy_dolg_pamyati_voinovafgantsev_otkryl_100620.html
Фотография к статье Выставка «Выполняя воинский долг» памяти воинов-афганцев открылась в Ставрополе
Выставка «Выполняя воинский долг», посвящённая ставропольцам, участникам войны в Афганистане в государственном музее-заповеднике в Ставрополе
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