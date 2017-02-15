Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
Добро – дело наших рук
15 февраля 2017 г.

ВТБ расширяет возможности дистанционного банковского обслуживания

Банк ВТБ реализовал для своих корпоративных клиентов, использующих сервис «Интернет-Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания, возможность дистанционного акцепта платежных требований, выставленных к счетам клиента.

При получении платежных требований, выставленных к счету, их акцепт или отказ теперь можно осуществить дистанционно, заполнив онлайн стандартное заявление и направив его в банк через сервис «Интернет-Клиент». С использованием сервиса клиенты также могут заполнить заявление о заранее данном акцепте – в таком случае платежные требования, удовлетворяющие условиям заявления, будут исполняться банком в автоматическом режиме.

Член правления банка ВТБ Виктория Ванурина отметила: «В соответствии со стратегией ВТБ на 2017-2019 годы мы продолжаем развивать транзакционный бизнес банка, внедряя новые клиентоориентированные сервисы, модернизируя существующую технологическую платформу и максимально переводя взаимодействие с клиентами в электронную плоскость. Последнее нововведение позволило сделать работу клиентов с платежными требованиями комфортнее, сократив до минимума действия на их стороне, а также, за счет стандартизации, ускорило процесс обработки требований на стороне банка».

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20170215/vtb_rasshiryaet_vozmozhnosti_distantsionnogo_bankovskogo_obsluzh_100613.html
Банк ВТБ (ссылки по теме)
ВТБ Факторинг финансирует «Концерн Энергомера»
ВТБ в СКФО продолжает увеличивать кредитный портфель
Стартовал проект ВТБ и Всемирного фонда дикой природы по сохранению редких кошачьих
ВТБ и Минсельхоз РФ подписали соглашение о льготном кредитовании аграриев по ставке до 5%
ВТБ предоставил инвестиционный кредит СПК колхоз-племзавод «Казьминский»
ВТБ в СКФО подвел итоги работы по программе Корпорации МСП
ВТБ заключил больше 230 кредитных сделок с субъектами МСП по «Программе 6,5» на 37 млрд рублей
Банк ВТБ и Инновационный центр «Буревестник» подписали договор на финансирование инвестиционного проекта
ВТБ развивает сотрудничество с крупным агропредприятием Кабардино-Балкарии
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Экономика
ВТБ расширяет возможности дистанционного банковского обслуживания
Первая в 2017 году ярмарка выходного дня состоится в Ставрополе 18 февраля
На Ставрополье появится завод по производству прицепной техники
Земельный конфликт может стать причиной срыва строительства эстакады в Изобильном
Растет спрос на ставропольскую землю
Реклама и PR
Ставропольские клиенты ВТБ24 сэкономили около 270 тысяч рублей при оплате штрафов ГИБДД
ВТБ Факторинг финансирует «Концерн Энергомера»
В 2016 году Ставропольский филиал Россельхозбанка реализовал 800 монет
Ставропольпромстройбанк запустил программу привилегий «Мир друзей»
«Ростелеком» и «Газпром нефть» будут сотрудничать в области развития Интернета

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!