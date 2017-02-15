ВТБ расширяет возможности дистанционного банковского обслуживания

Банк ВТБ реализовал для своих корпоративных клиентов, использующих сервис «Интернет-Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания, возможность дистанционного акцепта платежных требований, выставленных к счетам клиента.

При получении платежных требований, выставленных к счету, их акцепт или отказ теперь можно осуществить дистанционно, заполнив онлайн стандартное заявление и направив его в банк через сервис «Интернет-Клиент». С использованием сервиса клиенты также могут заполнить заявление о заранее данном акцепте – в таком случае платежные требования, удовлетворяющие условиям заявления, будут исполняться банком в автоматическом режиме.

Член правления банка ВТБ Виктория Ванурина отметила: «В соответствии со стратегией ВТБ на 2017-2019 годы мы продолжаем развивать транзакционный бизнес банка, внедряя новые клиентоориентированные сервисы, модернизируя существующую технологическую платформу и максимально переводя взаимодействие с клиентами в электронную плоскость. Последнее нововведение позволило сделать работу клиентов с платежными требованиями комфортнее, сократив до минимума действия на их стороне, а также, за счет стандартизации, ускорило процесс обработки требований на стороне банка».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20170215/vtb_rasshiryaet_vozmozhnosti_distantsionnogo_bankovskogo_obsluzh_100613.html