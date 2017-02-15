Винные дороги Ставрополья ждут туристов

Для стран, которые производят и продают вино, одной из экономических составляющих являются виноделие и винный туризм, набирающий, кстати, в последние годы особую популярность. Сейчас в нашей стране насчитывается более полумиллиона энотуристов.

В ноябре прошлого года специалисты аналитического агентства «ТурСтат» составили рейтинг наиболее популярных российских городов винного туризма. В пятерку вошел и Ставропольский край, вернее, представленное в этом списке на четвертой позиции ЗАО «Левокумское».

В последнее время спрос на винные туры Ставрополья увеличивается. И не надо улыбаться, читатель! Винный туризм – это не желание откушать от души или накушаться, а возможность изучить и увидеть древнейшее искусство виноделия, попробовать понять тайны создания вина. До недавнего времени ценителей вина было немного. Собственно говоря, большинству и научиться такому ценительству было негде. Но нынче с каждым годом популярность этого напитка возрастает, как и интерес к истории его создания. Хотя, если быть точным, винному туризму в России лет 200, а то и больше. Не верите? Но ведь исстари, как только туристы потянулись на курорты Кавказа, вино здесь было востребовано наравне с нарзаном. «Нигде так много не пьют кахетинского вина и минеральной воды, как здесь», – писал о Пятигорске Михаил Лермонтов.

Но вернемся в современность. В нашем крае есть настоящие шедевры виноделия – виноградные и игристые вина, коньяки. Именно поэтому ГКУ «Ставропольвиноградпром» разработало несколько видов винного туризма.

Первое – это поездки для туристов, изучающих винные и гастрономические особенности региона. Обычно это короткий визит к виноделу с простой дегустацией вина и обзорной экскурсией по винодельне.

Второе – поездки для знатоков, которые о вине порой знают больше, чем профессионалы. Для них приемлемы только профессиональные дегустации. Винными профессионалами могут быть и сотрудники компаний, занимающихся покупкой и продажей вина, сомелье в ресторанах и барах. Они пробуют новые вина и решают, достойны они дойти до потребителя или нет. В таком туре договоры заключаются напрямую с производителями. Кстати сказать, к винным профессионалам винопроизводители отнесли и сотрудников СМИ, освещающих тему вина и виноделия.

Разработанные в «Ставропольвиноградпроме» программы турмаршрутов предусматривают посещение нескольких винодельческих хозяйств Минераловодского, Левокумского, Буденновского, Изобильненского и Благодарненского районов. Давайте хотя бы коротко охарактеризуем некоторые из них.

Маршрут «Винные дороги Ставрополья» предлагает посещение предприятий, находящихся в Ставрополе и в станице Новотроицкой Изобильненского района. Тур «В гостях у Бахуса» – это удивительное и незабываемое путешествие в историю виноградарства и виноделия, а также в атмосферу традиционного производства водок и настоек, в которое включено посещение легендарного ликеро-водочного завода «Стрижамент» в Ставрополе, история которого исчисляется с 1868 года. Здесь можно увидеть полный процесс изготовления традиционно русских напитков, водок и настоек по всем канонам «рецептурного жанра».

А в «арсенале» одного из виноделов в станице Новотроицкой Изобильненского района можно увидеть и старинные кувшины, подносы, чеканки и блюда. Он на протяжении многих лет изготавливает домашнее вино по старинным казачьим рецептам. Огромный интерес вызывают погреба: в одном хранятся тысячи бутылок вина собственного производства, в другом вино заложено на хранение и выдержку в дубовых бочках. Есть у винодела и музей русского самовара. На сегодняшний день насчитывается 257 самоваров, различных по форме и величине. Это самая большая коллекция на Юге России, пользующаяся небывалой популярностью.

Еще один маршрут проложен от села Прасковейского Буденновского района до поселка Новокумского Левокумского района. Это этнический винный тур «Вино Левокумья – гордость Ставрополья». Он включает посещение в поселке Новокумском христиан-молокан и казаков-некрасовцев, покинувших Дон в начале XVIII века и вернувшихся более полувека назад из Турции. В этностанице происходит знакомство с их обычаями и фольклором. Гостей подворья накормят сытным обедом, приготовленным в традициях некрасовской кухни, и предоставят огромный выбор сувениров местных мастеров-умельцев. Экскурсия по ЗАО «Левокумское» познакомит с процессом переработки и производства вина. Этому предприятию более 90 лет, общая площадь виноградников около 540 гектаров.

Самым интересным знатоки считают посещение ЗАО «Прасковейское». Это одно из крупных и старейших предприятий России. Его гордость – единственная в России по количественному и сортовому наименованию винотека. В далеком 1898 году управление акцизными сборами постановило построить в селе Прасковея казенный винный склад. Именно с этой даты и начинает свою историю современный производственный холдинг «Прасковейское». В винотеке собрано более 100 тысяч бутылок уникальных вин – «Мускат Прасковейский», «Прикумское белое», «Янтарь Ставрополья», «Букет Прикумья», «Прасковейское красное». В 1946 году здесь был создан коньячный цех, а в 1966-м организовано мощное коньячное производство. «Слепые» дегустации подтверждают, что прасковейские коньяки не уступают лучшим коньякам Франции.

Третье направление – путешествие по Кавказским Минеральным Водам. Начинается тур в Ставрополе, следуя далее в поселок Иноземцево, и заканчивается в селе Прикумском Минераловодского района. Заглянем и в дегустационный зал в Железноводске. Российскому потребителю давно известны местные игристые вина. Для их изготовления используются высококачественные сортовые шампанские виноматериалы из элитных сортов винограда «рислинг», «совиньон», «алиготе», «шардоне», «пино», «фран», которые поставляются из винодельческих хозяйств Франции, Испании, Италии, ЮАР, Чили, Краснодарского и Ставропольского краев.

А на винном турмаршруте в одном из КФХ можно познакомиться и с микровинодельнями. Это крестьянско- фермерское хозяйство было создано лишь в 2013 году. Но, опираясь на винодельческие традиции, фермер создает хорошо структурированные вина. Есть еще одно уникальное хозяйство. Это ООО СХП «Бештау-Темпельгофф», расположенное на высоте 800 метров над уровнем моря, в месте, где солнце светит практически все 365 дней в году. Его история начинается с 1864 года, а само предприятие знаменито винным подвалом, построенным немецкими переселенцами в XIX веке. Немцы стояли у истоков завода, первым хозяином и основателем которого был императорский наместник князь Георгий Орбелиани. Князь сдавал земли в аренду немецким колонистам из Бессарабии Фридриху и Иоганну Ленге, высадившим здесь 27 гектаров рейнских лоз и построившим винодельню. В 1896 году пришли итальянские колонисты из Ломбардии и Калабрии, основавшие винодельческое поселение и построившие подвал – хранилище для вина, действующий до сих пор. Производимые здесь первые марочные вина в СССР – рислинг и сильванер – были востребованы на курортах Кавминвод и всего Кавказа.

Но все винные маршруты начинаются с посещения музейной экспозиции «Ставропольвиноградпрома»: «История виноградарства и виноделия Ставропольского края», рассказывающей о формировании отрасли, о предприятиях и людях, внесших огромный вклад в становление края как развитого винодельческого региона. Обучающий мастер-класс по дегустации винодельческой продукции ведущих ставропольских производителей раскрывает секреты профессии сомелье, а каждый участник получает сертификат, подтверждающий право называться профессиональным ценителем вин.

А есть ли практическая польза от всех этих винных путешествий? Да, есть. Изучая виноделие, туристы как бы «пробуют на вкус» каждый отдельный винодельческий район. Более того, энотуристам объясняют и показывают, как и с каким блюдом правильно сочетать то или иное вино, которое в наши дни стало одним из символов изысканности и хорошего вкуса.

А как развитие винного туризма пригодится Ставрополью в целом? Виноделие и винный туризм имеют все шансы для расширения благодаря стремительно развивающейся винодельческой промышленности и насыщенной культурно-познавательной программе. Хороший пример тому – Европа, куда съезжаются туристы со всего мира, чтобы узнать историю из первых рук, от самих виноделов. А туристы для Ставрополья, помимо всего прочего, еще одна часть доходов и вклад в формирование его имиджа как российского центра туризма на Кавказе.

Светлана ДУБИНИНА

http://www.stapravda.ru/20170215/vinnye_dorogi_stavropolya_zhdut_turistov_100540.html