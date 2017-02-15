Учат абазинский / «Ставропольская правда» от 15 февраля 2017 г.
В Ставрополе стартовали занятия по изучению абазинского языка
В Ставропольском Доме дружбы состоялось первое занятие группы по изучению абазинского языка, в котором приняли участие гости из Абхазии. Как отметили участники встречи, родной язык живет в культуре каждого народа. Одним из важнейших моментов по его сохранению является изучение истории и культуры своего народа. Педагоги из Абхазии отметили замечательные условия для проведения занятий и выразили желание встречаться со своими учениками дважды в неделю.
А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20170215/v_stavropole_startovali_zanyatiya_po_izucheniyu_abazinskogo_yazy_100595.html
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