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15 февраля 2017 г.
Учат абазинский / «Ставропольская правда» от 15 февраля 2017 г.

В Ставрополе стартовали занятия по изучению абазинского языка

В Ставропольском Доме дружбы состоялось первое занятие группы по изучению абазинского языка, в котором приняли участие гости из Абхазии. Как отметили участники встречи, родной язык живет в культуре каждого народа. Одним из важнейших моментов по его сохранению является изучение истории и культуры своего народа. Педагоги из Абхазии отметили замечательные условия для проведения занятий и выразили желание встречаться со своими учениками дважды в неделю.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20170215/v_stavropole_startovali_zanyatiya_po_izucheniyu_abazinskogo_yazy_100595.html
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