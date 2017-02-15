В Минераловодском городском округе мать вынесла из огня двоих детей

14 февраля в поселке Нижнебалковский Минераловодского городского округа произошел пожар в трехквартирном одноэтажном доме. Без крова осталась молодая семья. Огонь вспыхнул ранним утром. Женщина и ее двое маленьких детей получили ожоги кистей рук и лица, надышались продуктами горения. Главы семьи дома не было. Несмотря на травмы, мать смогла вывести малышей из горящего жилища.

На место пожара выехали боевые расчеты двух пожарных частей – ПЧ №164 ПАСС СК села Прикумское и СПСЧ ФПС СК Минераловодского городского округа. Огнем выжгло одну жилую комнату, частично повредило другую. Но часть имущества и документы удалось спасти. Пострадавших госпитализировали, сообщили в пресс-службе ПАСС СК.

А в селе Казьминское Кочубеевского района без крыши над головой остался 62-летний мужчина. Вспыхнул его дом, отапливаемый дровяной печью. Огнем обожгло лицо и руки погорельца. Тревогу забили соседи. К приезду пожарных пострадавшего мужчину увезли в больницу врачи скорой помощи. К сожалению, большая часть дома сгорела.

http://www.stapravda.ru/20170215/v_mineralovodskom_gorodskom_okruge_mat_vynesla_iz_ognya_dvoikh_d_100618.html