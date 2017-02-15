В городе Лермонтове состоялся этап Кубка России по пешеходному туризму

Третий этап Кубка России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях состоялся в городе Лермонтове. Первенство оспаривали 43 команды из 18 субъектов РФ.

Организаторами выступили Минспорта и Минобразования РФ и региона, Федерации спортивного туризма России и Ставропольского края. Деятельное участие в проведении столь масштабных соревнований принимали преподаватели и воспитанники пятигорского Центра детского и юношеского туризма и экскурсий имени Лейцингера.

В программу Кубка России вошли состязания на пешеходных дистанциях III, IV и V классов среди юношей, юниоров и взрослых. Уровень участников был очень высок. Так, на дистанции IV класса выступали два мастера спорта и 28 кандидатов в мастера спорта, а на дистанции V класса – девять мастеров спорта и 48 кандидатов в мастера. Это позволило спортсменам выполнить и подтвердить спортивные разряды и звания. Например, воспитанница пятигорского ЦДЮТиЭ, учащаяся лицея № 15 Анастасия Савина выполнила норматив КМС, заняв второе место на дистанции IV класса в личном зачете.

В командном зачете третьего этапа Кубка России среди субъектов Российской Федерации в самом сложном – V классе – сборная команда Ставропольского края заняла второе место, пропустив вперед лишь сборную Санкт-Петербурга. На третьем месте – команда Пермского края.

http://www.stapravda.ru/20170215/v_gorode_lermontove_sostoyalsya_etap_kubka_rossii_po_peshekhodno_100599.html