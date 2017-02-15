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15 февраля 2017 г.

В Бештаугорском заказнике поймали браконьеров, охотившихся на дикого кабана

В заказнике «Бештаугорский» задержаны четверо браконьеров. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело.

Браконьеров обнаружили на восточном склоне горы Змейка в ходе рейда на территории государственного природного заказника «Бештаугорский». Государственные инспекторы минприроды края вместе с егерями Дирекции особо охраняемых природных территорий СК и общественным охотничьим инспектором задержали четверых охотников, которые промышляли незаконной добычей дикого кабана. У них изъяты три единицы гладкоствольного охотничьего оружия, патроны к нему и туша самки годовалого дикого кабана.

Браконьеров доставили в дежурную часть отдела МВД России по Минераловодскому городскому округу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 258 Уголовного кодекса РФ за незаконную охоту на особо охраняемой природной территории.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170215/v_beshtaugorskom_zakaznike_poymali_brakonerov_okhotivshikhsya_na_100602.html
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