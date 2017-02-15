В Бештаугорском заказнике поймали браконьеров, охотившихся на дикого кабана

В заказнике «Бештаугорский» задержаны четверо браконьеров. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело.

Браконьеров обнаружили на восточном склоне горы Змейка в ходе рейда на территории государственного природного заказника «Бештаугорский». Государственные инспекторы минприроды края вместе с егерями Дирекции особо охраняемых природных территорий СК и общественным охотничьим инспектором задержали четверых охотников, которые промышляли незаконной добычей дикого кабана. У них изъяты три единицы гладкоствольного охотничьего оружия, патроны к нему и туша самки годовалого дикого кабана.

Браконьеров доставили в дежурную часть отдела МВД России по Минераловодскому городскому округу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 258 Уголовного кодекса РФ за незаконную охоту на особо охраняемой природной территории.

http://www.stapravda.ru/20170215/v_beshtaugorskom_zakaznike_poymali_brakonerov_okhotivshikhsya_na_100602.html