В Бештаугорском заказнике поймали браконьеров, охотившихся на дикого кабана
В заказнике «Бештаугорский» задержаны четверо браконьеров. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело.
Браконьеров обнаружили на восточном склоне горы Змейка в ходе рейда на территории государственного природного заказника «Бештаугорский». Государственные инспекторы минприроды края вместе с егерями Дирекции особо охраняемых природных территорий СК и общественным охотничьим инспектором задержали четверых охотников, которые промышляли незаконной добычей дикого кабана. У них изъяты три единицы гладкоствольного охотничьего оружия, патроны к нему и туша самки годовалого дикого кабана.
Браконьеров доставили в дежурную часть отдела МВД России по Минераловодскому городскому округу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 258 Уголовного кодекса РФ за незаконную охоту на особо охраняемой природной территории.