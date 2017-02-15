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Центр соцпомощи семье и детям в Ставрополе проводит бесплатные онлайн-консультации

Каждый четверг на сайте Ставропольского центра социальной помощи семье и детям в рубрике «Форум» (www.centerhelp26.ru) педагоги-психологи проводят бесплатное онлайн-консультирование. Форум начал работу с ноября прошлого года и уже завоевал доверие, благодаря ему многие уже получили квалифицированную психологическую помощь.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170215/tsentr_sotspomoschi_seme_i_detyam_v_stavropole_provodit_besplatn_100593.html
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