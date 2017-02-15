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15 февраля 2017 г.

Ставропольские клиенты ВТБ24 сэкономили около 270 тысяч рублей при оплате штрафов ГИБДД

ВТБ24 на Ставрополье подвел итоги работы сервиса по оплате штрафов со скидкой за нарушения правил дорожного движения.

В Ставропольском крае за 10 месяцев 2016 г в ВТБ24-Онлайн было совершено более 1100 операций по оплате штрафов ГИБДД на общую сумму около 670 тыс. рублей. Примерно половина штрафов была оплачена со скидкой, что позволило ставропольским клиентам ВТБ24 сэкономить более 270 тыс. рублей.

Норма, позволяющая оплачивать со скидкой 50% административные штрафы за большинство нарушений правил дорожного движения, действует с 1 января 2016 г. Это правило работает, если оплата штрафа производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

В ВТБ24-Онлайн, а также в интернет- и мобильном банке розничного бизнеса ВТБ функционал, позволяющий оплачивать штрафы со скидкой, был реализован в марте 2016 г.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20170215/stavropolskie_klienty_vtb24_sekonomili_okolo_270_tysyach_rubley__100600.html
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