Ставропольская «Теплосеть» получила награду смотра-конкурса практик городов СНГ и ЕАЭС

Международный смотр-конкурс практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» проводится по инициативе Международной ассамблеи столиц и крупных городов СНГ при поддержке Государственной Думы РФ. Ставрополь является традиционным участником этого конкурса, и его опыт не раз рекомендовался к широкому обсуждению. По итогам 2016 года международного диплома удостоены сразу четыре муниципальные практики краевого центра. Среди них особо выделяется работа Ставропольского предприятия «Теплосеть» по разработке и внедрению механизма расширенного воспроизводства муниципального имущества системы теплоснабжения города. Глава Ставрополя А. Джатдоев поздравил коллектив предприятия с заслуженным признанием.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20170215/stavropolskaya_teploset_poluchila_nagradu_smotrakonkursa_praktik_100594.html