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15 февраля 2017 г.
Теплосеть получила награду / «Ставропольская правда» от 15 февраля 2017 г.

Ставропольская «Теплосеть» получила награду смотра-конкурса практик городов СНГ и ЕАЭС

Международный смотр-конкурс практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» проводится по инициативе Международной ассамблеи столиц и крупных городов СНГ при поддержке Государственной Думы РФ. Ставрополь является традиционным участником этого конкурса, и его опыт не раз рекомендовался к широкому обсуждению. По итогам 2016 года международного диплома удостоены сразу четыре муниципальные практики краевого центра. Среди них особо выделяется работа Ставропольского предприятия «Теплосеть» по разработке и внедрению механизма расширенного воспроизводства муниципального имущества системы теплоснабжения города. Глава Ставрополя А. Джатдоев поздравил коллектив предприятия с заслуженным признанием.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20170215/stavropolskaya_teploset_poluchila_nagradu_smotrakonkursa_praktik_100594.html
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