Ставропольчанка в состоянии аффекта задушила мужа за издевательства

Прокуратура Промышленного района Ставрополя направила в суд уголовное дело ставропольчанки, 1978 года рождения, обвиняемой в убийстве, совершенном в состоянии аффекта, вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны, а равно длительной психотравмирующей ситуацией. Вечером в октябре 2016 года женщина ссорилась с мужем, который не работал, пил и регулярно скандалил. В этот раз супруг, обматерив благоверную, швырял в нее столовые приборы, затем схватил за волосы и начал душить. Дальше он стал избивать женщину руками и ногами. Потом взял кухонную лопатку, поднес ее к горлу женщины и начал угрожать ей убийством.

Это и стало последней каплей. Женщина, пытаясь прекратить издевательства, находясь в состоянии аффекта (это доказано экспертизой), толкнула мужа. А, когда он упал на диван, села на него сверху и задушила. Женщине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, разъяснили в прокуратуре Промышленного района.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170215/stavropolchanka_v_sostoyanii_affekta_zadushila_muzha_za_izdevate_100616.html