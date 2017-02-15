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15 февраля 2017 г.

Снегопады, метель и морозы вернулись на Ставрополье

По данным Ставропольского Гидрометцентра, ближайшие дни на территории края ожидается усиление мороза, обильный снегопад и метель. Экстренные службы призывают водителей быть внимательными и осторожными, планировать поездки с учетом дорожных и метеорологических условий.

Уже к вечеру 15 февраля температура воздуха опустится до – 12 градусов, днем будет идти снег, местами по краю сильный. Синоптики прогнозируют ветер и метель. 16 февраля днем ожидается -5…-10 градусов, ночью -7…-12 градусов, снегопад. 17 февраля – ночной мороз -11… -16 градусов, днем потеплеет до -3…-8 градусов, осадки прекратятся.

Экстренные службы края предупреждают об осложнении ситуации на дорогах и ограничении видимости. Из-за смены температурных режимов и обильных осадков на дорогах региона ожидается наледь, снежные накаты и переметы.

В УГИБДД края сообщают о том, что движение на ставропольских дорогах организовано в штатном режиме. Наряды ДПС переведены на усиленный вариант несения службы, проезжая часть обрабатывается противогололедными материалами. С минувшей ночи на трассах регионального и федерального сообщения дежурит снегоуборочная техника.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170215/snegopady_metel_i_morozy_vernulis_na_stavropole_100597.html
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