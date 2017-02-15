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15 февраля 2017 г.

Сбив школьницу на переходе в Пятигорске, водитель авто скрылась с места ДТП

В Пятигорске водитель автомашины сбила школьницу и скрылась

14 февраля около 19 часов 30 минут неизвестный водитель на неустановленной автомашине, двигаясь по улице Украинской в Пятигорске, сбил 16-летнюю школьницу, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Девочка пересекала проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель-женщина не оформила ДТП в установленном законом порядке, она лишь подвезла школьницу домой и уехала. В результате происшествия школьница получила ушибы, ей назначено лечение.

Сотрудники полиции устанавливают личность и марку автомашины, на которой было совершено ДТП.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170215/sbiv_shkolnitsu_na_perekhode_v_pyatigorske_voditel_avto_skrylas__100609.html
Фотография к статье Сбив школьницу на переходе в Пятигорске, водитель авто скрылась с места ДТП
В Пятигорске водитель автомашины сбила школьницу и скрылась
В Пятигорске водитель автомашины сбила школьницу и скрылась
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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