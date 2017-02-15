Сбив школьницу на переходе в Пятигорске, водитель авто скрылась с места ДТП

14 февраля около 19 часов 30 минут неизвестный водитель на неустановленной автомашине, двигаясь по улице Украинской в Пятигорске, сбил 16-летнюю школьницу, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Девочка пересекала проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель-женщина не оформила ДТП в установленном законом порядке, она лишь подвезла школьницу домой и уехала. В результате происшествия школьница получила ушибы, ей назначено лечение.

Сотрудники полиции устанавливают личность и марку автомашины, на которой было совершено ДТП.

http://www.stapravda.ru/20170215/sbiv_shkolnitsu_na_perekhode_v_pyatigorske_voditel_avto_skrylas__100609.html