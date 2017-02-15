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15 февраля 2017 г.
Растет спрос на ставропольскую землю / «Ставропольская правда» от 15 февраля 2017 г.

Растет спрос на ставропольскую землю

Специалистами министерства имущественных отношений СК проведен анализ результатов состоявшихся в 2016 году торгов на право заключения договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности.

В торгах принимали активное участие как отдельные граждане, так и фермерские хозяйства и предприятия. По их результатам итоговая цена за аренду по сравнению с начальной иногда повышалась в несколько раз. К примеру, в 11 раз в Петровском районе, в 23,6 раза в Новоселицком, а в Апанасенковском даже в 81 раз!

– Это подтверждает достаточно высокий спрос на аренду земель сельхозназначения, где предприниматели готовы работать на экономически выгодных для края условиях, – комментирует министр имущественных отношений А. Газаров.

С полным перечнем свободных земель, предлагаемых в аренду в 2017 году, можно ознакомиться на сайте регионального минимущества в разделе «Земля». Участки расположены в основном в Андроповском, Левокумском, Нефтекумском, Предгорном, Шпаковском районах, они разные по площади и производственным характеристикам.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170215/rastet_spros_na_stavropolskuyu_zemlyu_100589.html
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