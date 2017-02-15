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15 февраля 2017 г.

Пятигорский городской суд наказал женщину за найденный на улице револьвер

Пятигорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Пятигорска, обвиняемой в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. В ноябре 2016 года она рядом с мусорными баками возле собственного дома увидела велюровый мешочек. Женское любопытство заставило его раскрыть. Обнаружив в нем короткоствольный огнестрельный револьвер с семью патронами, вместо того, чтобы сдать находку в правоохранительные органы, женщина принесла оружие к себе в квартиру и даже начала хвастаться им. Через несколько дней в гостях у родственницы, «оруженосица» достала револьвер из сумки и в результате неосторожного обращения с ним случайно выстрелила в… себя, ранив грудную клетку.

В ходе судебного заседания подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном преступлении. Приговором суда ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Приговор суда еще не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе краевого суда.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170215/pyatigorskiy_gorodskoy_sud_nakazal_zhenschinu_za_naydennyy_na_ul_100617.html
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