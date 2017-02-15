Пятигорский дзюдоист стал серебряным призером юношеского Кубка Европы

Более 500 спортсменов из 27 стран участвовали в юношеском Кубке Европы, который проходил в итальянском Фоллоника. В весовой категории до 73 килограммов 16-летний пятигорчанин Армен Агаян провел пять победных поединков и лишь в финале немного уступил спортсмену из Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» Новрузу Новрузову.

Российские спортсмены заняли первое общекомандное место, завоевав по восемь золотых и серебряных медалей, а также десять бронзовых наград. На втором месте команда Италии, на третьем – сборная Венгрии.

Сейчас Армен Агаян активно готовится к первенству Европы, которое пройдет в Литве, и к мировому первенству в Чили.

http://www.stapravda.ru/20170215/pyatigorskiy_dzyudoist_stal_serebryanym_prizerom_yunosheskogo_ku_100598.html