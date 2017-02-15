Возможна ли экологическая катастрофа в Ставрополе?
Добро – дело наших рук
15 февраля 2017 г.
Как их проверяют / «Ставропольская правда» от 15 февраля 2017 г.

Проблемы проведения проверок бизнеса обсудили ТПП Ставрополья

14 февраля в Торгово-промышленной палате СК прошел региональный семинар, посвященный проблемам проведения проверок бизнеса со стороны контролирующих структур.

Он был инициирован врио уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае Кириллом Кузьминым. С участием представителей прокуратуры, МВД, адвокатской палаты и других организаций обсуждены вопросы защиты прав и интересов субъектов малого и среднего предпринимательства в ходе оперативно-разыскной деятельности.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170215/problemy_provedeniya_proverok_biznesa_obsudili_tpp_stavropolya_100591.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Экономика
Земельный конфликт может стать причиной срыва строительства эстакады в Изобильном
Растет спрос на ставропольскую землю
Проблемы проведения проверок бизнеса обсудили ТПП Ставрополья
Винные дороги Ставрополья ждут туристов
«Эффективный коллективный договор – основа согласования интересов сторон социального партнерства»
Право и закон
Ставропольские клиенты ВТБ24 сэкономили около 270 тысяч рублей при оплате штрафов ГИБДД
Директор ООО «Кожпром» не заплатил 11 млн налогов
На Ставрополье будут судить кредитного мошенника, укравшего почти 238 млн рублей
В Пятигорске адвокат обвиняется в мошенничестве
Суд за ликвидацию свалки администрацией города Лермонтова
Ставрополь
9 мая в Ставрополе пройдет акция «Наследники Великой Победы»
Центр соцпомощи семье и детям в Ставрополе проводит бесплатные онлайн-консультации
Ставропольская «Теплосеть» получила награду смотра-конкурса практик городов СНГ и ЕАЭС
В Ставрополе стартовали занятия по изучению абазинского языка
Будущие психологи из СКФУ проходят практику в колонии и СИЗО

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!