Проблемы проведения проверок бизнеса обсудили ТПП Ставрополья

14 февраля в Торгово-промышленной палате СК прошел региональный семинар, посвященный проблемам проведения проверок бизнеса со стороны контролирующих структур.

Он был инициирован врио уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае Кириллом Кузьминым. С участием представителей прокуратуры, МВД, адвокатской палаты и других организаций обсуждены вопросы защиты прав и интересов субъектов малого и среднего предпринимательства в ходе оперативно-разыскной деятельности.

http://www.stapravda.ru/20170215/problemy_provedeniya_proverok_biznesa_obsudili_tpp_stavropolya_100591.html