Получить «дальневосточный гектар» одним из первых на Ставрополье смог житель Благодарного
Как мы уже сообщали, с 1 февраля во всех МФЦ Ставропольского края начался прием заявлений на оформление «дальневосточного гектара».
Первый претендент в нашем регионе обратился 14 февраля в МФЦ города Благодарного. На всю процедуру оформления у Александра (фамилия не называется по его желанию) ушло 15 минут. Теперь остается ждать подтверждения выделения земельного участка, который он выбрал в Константиновском районе Амурской области, сообщили в администрации Благодарненского района.
Александр счастлив, рассказал он журналисту «Ставропольской правды», потому что всю жизнь мечтал побывать на Дальнем Востоке. А теперь – с помощью государства он может не только поехать и жить там, но и заняться делом.
Сейчас появились и другие желающие получить землю на востоке. Заявители имеют возможность сами выбрать местоположение своего гектара. Участки предоставляются в Республике Саха (Якутия), Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, а также в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе. Земля предоставляется бесплатно сроком на пять лет.
Для того чтобы стать обладателем «дальневосточного гектара», достаточно обратиться в ближайший МФЦ с паспортом и СНИЛС.
Боле подробную информацию можно получить на сайте umfc26.ru .