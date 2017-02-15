Получить «дальневосточный гектар» одним из первых на Ставрополье смог житель Благодарного

Как мы уже сообщали, с 1 февраля во всех МФЦ Ставропольского края начался прием заявлений на оформление «дальневосточного гектара».

Первый претендент в нашем регионе обратился 14 февраля в МФЦ города Благодарного. На всю процедуру оформления у Александра (фамилия не называется по его желанию) ушло 15 минут. Теперь остается ждать подтверждения выделения земельного участка, который он выбрал в Константиновском районе Амурской области, сообщили в администрации Благодарненского района.

Александр счастлив, рассказал он журналисту «Ставропольской правды», потому что всю жизнь мечтал побывать на Дальнем Востоке. А теперь – с помощью государства он может не только поехать и жить там, но и заняться делом.

Сейчас появились и другие желающие получить землю на востоке. Заявители имеют возможность сами выбрать местоположение своего гектара. Участки предоставляются в Республике Саха (Якутия), Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, а также в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе. Земля предоставляется бесплатно сроком на пять лет.

Для того чтобы стать обладателем «дальневосточного гектара», достаточно обратиться в ближайший МФЦ с паспортом и СНИЛС.

Боле подробную информацию можно получить на сайте umfc26.ru .

http://www.stapravda.ru/20170215/poluchit_dalnevostochnyy_gektar_odnim_iz_pervykh_na_stavropole_s_100606.html