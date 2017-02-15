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15 февраля 2017 г.

Получить «дальневосточный гектар» одним из первых на Ставрополье смог житель Благодарного

Одним из первых среди ставропольецв подал заявку на «дальневосточный гектар» житель Благодарного Александр

Как мы уже сообщали, с 1 февраля во всех МФЦ Ставропольского края начался прием заявлений на оформление «дальневосточного гектара».

Первый претендент в нашем регионе обратился 14 февраля в МФЦ города Благодарного. На всю процедуру оформления у Александра (фамилия не называется по его желанию) ушло 15 минут. Теперь остается ждать подтверждения выделения земельного участка, который он выбрал в Константиновском районе Амурской области, сообщили в администрации Благодарненского района.

Александр счастлив, рассказал он журналисту «Ставропольской правды», потому что всю жизнь мечтал побывать на Дальнем Востоке. А теперь – с помощью государства он может не только поехать и жить там, но и заняться делом.

Сейчас появились и другие желающие получить землю на востоке. Заявители имеют возможность сами выбрать местоположение своего гектара. Участки предоставляются в Республике Саха (Якутия), Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, а также в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе. Земля предоставляется бесплатно сроком на пять лет.

Для того чтобы стать обладателем «дальневосточного гектара», достаточно обратиться в ближайший МФЦ с паспортом и СНИЛС.

Боле подробную информацию можно получить на сайте umfc26.ru .

А. РУСАНОВ , Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170215/poluchit_dalnevostochnyy_gektar_odnim_iz_pervykh_na_stavropole_s_100606.html
Фотография к статье Получить «дальневосточный гектар» одним из первых на Ставрополье смог житель Благодарного
Одним из первых среди ставропольецв подал заявку на «дальневосточный гектар» житель Благодарного Александр
Одним из первых среди ставропольецв подал заявку на «дальневосточный гектар» житель Благодарного Александр
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Получить «дальневосточный гектар» одним из первых на Ставрополье смог житель Благодарного
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