О пользе финансовой грамотности говорили в правительстве Ставрополья

На очередном заседании краевого правительства под председательством губернатора Владимира Владимирова проанализировали ситуацию с исполнением поручений Президента РФ по итогам второго полугодия минувшего года. Региональный кабинет министров, как сообщила заместитель председателя правительства края, руководитель аппарата Ольга Прудникова, справился с поставленными задачами в установленные сроки.

Из 12 тысяч поручений губернатора выполнено более 8 тысяч. Остальные пока в работе. Надо сказать, что их количество в сравнении с аналогичным периодом 2015 года увеличилось на 527.

– Год только начался, так что будут новые поручения. Мы продолжим исполнение указов президента, установок ежегодного послания главы государства Федеральному Собранию. И в дальнейшем все эти вопросы следует держать на особом контроле, – отметил губернатор.

Ставрополье в числе лучших регионов, успешно реализующих программу повышения финансовой грамотности. Все мероприятия – адресного назначения, в зависимости от аудитории, которую необходимо обучить. Как отметила заместитель председателя правительства — министр финансов СК Лариса Калинченко, даже школьникам необходимо объяснять, как лучше распорядиться карманными деньгами, которые им дают родители, научить умным решениям, а «не просто бездумно спустить все на мороженое». Среди действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг – учащиеся средних и профессиональных образовательных организаций, студенты вузов, предприниматели. Участниками Недели финансовой грамотности в 2015 – 2016 годах стали более 80 тысяч человек, Недели сбережений – около 120 тысяч человек. Дни финансовой грамотности в учебных заведениях за два года посетили около 80 тысяч школьников из 450 общеобразовательных организаций. За два года число детей, участвующих в программах, увеличилось в 13 раз. Поставлена задача помочь не только молодым, но людям так называемого третьего возраста лучше ориентироваться в финансовом мире с его онлайн-технологиями. Как образно заметила Лариса Калинченко, «чтобы не стоять на месте, надо постоянно бежать, как если вы двигаетесь по эскалатору в обратном направлении».

«Хорошая работа, – оценил Владимир Владимиров. – Очень важно вооружить людей необходимыми знаниями, чтобы защитить от разного рода аферистов». По его мнению, аналогичная образовательная программа необходима для дольщиков жилищного строительства. Ибо ежегодно на этом рынке появляются новые жертвы недобросовестных застройщиков. Нужны популярные видеоролики, аналогичные тому, что продемонстрировало на заседании краевое министерство финансов, отчитываясь о проделанной работе. Информация должна быть в первую очередь доходчивой, полезной и не скучной.

Об итогах работы в 2016 году отчитался министр энергетики, промышленности и связи СК Виталий Хоценко. Индекс промышленного производства прирос по сравнению с предыдущим годом на 8%, в обрабатывающей промышленности планка поднялась еще выше — до 10%. Это лучшие результаты в Северо-Кавказском федеральном округе. По этому поводу губернатор заметил: «Кто бы сомневался». Видимо, имелось в виду, что соревноваться надо с более сильными региональными экономиками, например Южного федерального округа.

После внесения ряда изменений в краевое законодательство создана нормативная база для применения нового механизма поддержки промышленности — это специальный инвестиционный контракт (СПИК), который позволяет инвесторам, заходящим на Ставрополье для создания новых производств или их модернизации, практически обнулять налоговые ставки до выхода на уровень окупаемости вложенных средств плюс пять лет после этого срока.

Есть необходимая законодательная база для реализации СПИКов на федеральном и региональном уровнях. А вот что касается муниципалитетов, перспектива пока не просматривается. Да и хорошо бы вообще вначале объяснить главам, что это за инвестиционный механизм и «с чем его едят», что выиграет территория от реализации спецконтракта.

Ставрополье, по словам министра, вошло в Топ-3 страны по субсидированию процентной ставки по кредитам. Девять проектов уже приняты, «на низком старте» еще с десяток. Для их реализации выделены средства из федерального бюджета — 170 млн рублей. Попал наш край также в пилотный проект по поддержке региональной промышленности — это еще 180 млн из российской казны. Такое внимание не случайно. Объем помощи из центра зависит от разнообразия и эффективности действующих в регионе механизмов, продвигающих развитие реального сектора. На Ставрополье – это индустриальные парки, дешевые кредиты для малого бизнеса, субсидированные кредиты в рамках различных госпрограмм и т.д.

Весной этого года в Михайловске произойдет тестовый пуск первой очереди автомобильного завода «СтавропольАвто». Завод, по словам В. Хоценко, будет выпускать легковые автомобили Great Wall и малотоннажные коммерческие грузовые машины Iveco. Именно мини-грузовики сделают «СтавропольАвто» серьезным игроком на автомобильном рынке России. В первую очередь потому, что таких производств в нашей стране недостаточно, а спрос на автомобили этого класса постоянно растет. Всего на Ставрополье в прошлом году заработало пять новых предприятий и 12 прошли модернизацию производств.

Глава края поставил задачу проанализировать возможности для продолжения работы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Несмотря на то, что в 2017 году действие соответствующей федеральной программы завершается. «Даже если не будет федерального финансирования, – отметил В. Владимиров, – мы не должны отставлять людей один на один с проблемой. Необходимо найти новые механизмы и продолжить работу».

http://www.stapravda.ru/20170215/o_polze_finansovoy_gramotnosti_govorili_v_pravitelstve_stavropol_100610.html