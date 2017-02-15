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15 февраля 2017 г.
На ярмарку вакансий / «Ставропольская правда» от 15 февраля 2017 г.

На Ставрополье в марте пройдет крупная ярмарка вакансий

Ставропольский край принадлежит к числу немногих регионов России, где даже в период кризисных явлений остается один из самых низких уровней безработицы.

Он в последние три года не превышает 1,2%, а найти работу многим помогают традиционные ярмарки вакансий. В прошлом году на Ставрополье проведено 200 таких ярмарок, в которых приняли участие более 30 тысяч человек. Сейчас министерством труда и соцзащиты совместно с центрами занятости готовятся ярмарки вакансий в более крупном формате – одновременно во всех городах и районах края. Мероприятие запланировано на 23 марта. В нем примут участие порядка 500 работодателей, в том числе более 50 организаций из других регионов России. К участию в единой ярмарке вакансий приглашаются работодатели края и те, кто заинтересован в поиске работы.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170215/na_stavropole_v_marte_proydet_krupnaya_yarmarka_vakansiy_100590.html
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