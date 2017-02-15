Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
Возможна ли экологическая катастрофа в Ставрополе?
15 февраля 2017 г.

На Ставрополье будут судить кредитного мошенника, укравшего почти 238 млн рублей

В Пятигорский городской суд направлено уголовное дело по факту мошенничества на более чем 237 миллионов рублей. Обвиняемый — пятигорчанин Константин Пилипилиади. С апреля 2013 по декабрь 2014 года он был генеральным директором кредитно потребительского кооператива «Орбита» и одноименной микрофинансовой организации. Он заключил более 400 договоров, по которым пайщики передали в кредитные учреждения свои сбережения. За пользование денежными средствами кредитно-потребительский кооператив должен был платить от 18 до 35,7 процента годовых. Но не платил, а 237,8 миллиона рублей Пилипилиади просто украл, рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170215/na_stavropole_budut_sudit_kreditnogo_moshennika_ukravshego_pocht_100581.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Чем вы пользуетесь для поиска работы


Право и закон
Земельный конфликт может стать причиной срыва строительства эстакады в Изобильном
Директор ООО «Кожпром» не заплатил 11 млн налогов
Проблемы проведения проверок бизнеса обсудили ТПП Ставрополья
На Ставрополье будут судить кредитного мошенника, укравшего почти 238 млн рублей
В Пятигорске адвокат обвиняется в мошенничестве
Ставропольский край
Снегопады, метель и морозы вернулись на Ставрополье
На Ставрополье в марте пройдет крупная ярмарка вакансий
Винные дороги Ставрополья ждут туристов
Ученики воскресной школы совершили паломничество по ставропольским церквям
Ставропольцев просят добровольно сдать незарегистрированное оружие

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!