На Ставрополье будут судить кредитного мошенника, укравшего почти 238 млн рублей

В Пятигорский городской суд направлено уголовное дело по факту мошенничества на более чем 237 миллионов рублей. Обвиняемый — пятигорчанин Константин Пилипилиади. С апреля 2013 по декабрь 2014 года он был генеральным директором кредитно потребительского кооператива «Орбита» и одноименной микрофинансовой организации. Он заключил более 400 договоров, по которым пайщики передали в кредитные учреждения свои сбережения. За пользование денежными средствами кредитно-потребительский кооператив должен был платить от 18 до 35,7 процента годовых. Но не платил, а 237,8 миллиона рублей Пилипилиади просто украл, рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170215/na_stavropole_budut_sudit_kreditnogo_moshennika_ukravshego_pocht_100581.html