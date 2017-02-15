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15 февраля 2017 г.

Кровельщик на Ставрополье обвинен в убийстве по неосторожности

В суд направлено уголовное дело по обвинению Г. Гереева в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Работая кровельщиком в ООО ПК «Юг-Снаб», он привлек к ремонту крыши здания двух родственников, но не обеспечил их спецодеждой, касками и не провел инструктаж по охране труда. Мужчины на строительных лесах на шестиметровой высоте начали поднимать на крышу здания лист металлопрофиля. В это время страховочный трос оборвался, и работники упали на землю. Один из мужчин через несколько дней скончался в больнице, рассказали в прокуратуре края.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170215/krovelschik_na_stavropole_obvinen_v_ubiystve_po_neostorozhnosti_100623.html
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